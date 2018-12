Secretário de Transportes de Osasco é morto na região metropolitana de SP

O secretário de Transportes de Osasco, Osvaldo Vergínio, morreu após ser baleado na madrugada desta quinta-feira, 20, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo.

Vergínio estava em um Toyota Corolla com o motorista e a esposa quando foi surpreendido por criminosos em uma Saveiro branca. De acordo com a Polícia Militar, foram efetuados seis disparos em direção à vítima, que morreu após ser socorrida para o pronto-socorro. Segundo o 5º Distrito Policial, a esposa foi atingida com um tiro de raspão, mas seu estado de saúde é estável.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do secretário.

Osvaldo Vergínio foi deputado estadual pelo Partido Ecológico Nacional (PEN), atual Patriota, e assumiu o seu último cargo no governo municipal em fevereiro de 2018.