Secretaria da Saúde envia equipe ao local do acidente O governo do Estado de São Paulo informou que a Secretaria Estadual da Saúde encaminhou para o local do acidente com o vôo 3054 da TAM 20 médicos especializados em resgates em situações de emergência. Ainda segundo o site do governo, foram deslocados para o local para combater o incêndio cerca de 140 bombeiros e 46 carros da corporação. Todos os Grupamentos do Corpo de Bombeiros da Capital e Grande São Paulo estão envolvidos na operação, que conta ainda com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, acionado para levar equipes médicas para o local. O vôo, de número 3054, havia saído da capital gaúcha às 17h16. Foram encontrados nove sobreviventes. Ainda não havia informações sobre onde eles estavam na hora do acidente, se no avião ou no prédio. Três dos sobreviventes foram levados para o Hospital Alvorada e seis para o Hospital Jabaquara.