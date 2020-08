Saúde do papa emérito Bento XVI está 'extremamente frágil', diz imprensa alem

O papa Emérito Bento XVI, 93 anos, sofre de uma doença facial infecciosa e está "extremamente frágil", de acordo com um artigo do diário regional alemão Passauer Neue Presse, que cita o biógrafo Peter Seewald. Bento XVI sofre de erisipela no rosto, uma doença infecciosa caracterizada por placas inchadas e avermelhadas, que causam muita coceira e dor aguda, afirma o jornal.

Segundo Seewald, o papa emérito agora está extremamente frágil. "Sua capacidade intelectual e memória não foram afetadas, mas sua voz é quase inaudível ", escreve o Passauer Neue Presse. Peter Seewald se reuniu com Bento XVI em Roma no sábado, 1, para apresentar sua biografia, acrescenta ele.

"Durante esta reunião, o papa emérito, apesar da doença, ficou otimista e disse que, se tiver mais força, poderá retomar a pena", acrescentou. Em junho, Bento XVI visitou seu irmão mais velho, Georg, que estava doente, na Alemanha, em sua primeira viagem para fora da Itália desde sua inesperada renúncia em 2013. Georg Ratzinger faleceu duas semanas depois.

Os dois irmãos, ambos ordenados sacerdotes no mesmo dia, em junho de 1951, eram muito próximos. Bento XVI foi o primeiro papa a renunciar em quase 600 anos. Ele alegou motivo de saúde e desde então leva uma vida monástica em um pequeno mosteiro do Vaticano. /AFP