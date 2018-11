São Paulo vive dia quente e com ar seco nesta terça-feira A capital paulista enfrenta mais um dia de ar seco nesta terça-feira, 10. Por volta das 10 horas, os bairros da Consolação, no Centro da cidade, e Socorro e Campo Limpo, na zona sul, apresentavam baixos índices de umidade relativa do ar: 33%. O número, medido pelas estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), era pouco superior aos 30% considerados satisfatórios pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com a meteorologista do CGE, Lucyara Rodrigues, os índices podem cair mais no decorrer do dia. O ar na Capital deve melhorar apenas a partir de quarta-feira, 11, com a chegada de uma frente fria.A massa de ar polar avança pelo Sul do Brasil e deixa o tempo chuvoso e frio no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul e no sudoeste do Paraná. Pode chover e ventar forte.Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, as nuvens aumentam, mas o sol predomina e não chove. A frente fria também aumenta as nuvens e deixa o céu nublado, com queda de temperatura no sul de Mato Grosso do Sul e no Pantanal.As outras áreas do País têm muito sol, com pancadas de chuva na costa leste do Nordeste e do oeste do Acre e do Amapá. A máxima chega aos 34 graus nesta terça-feira em Macapá e pode fazer até 36 graus em Teresina.