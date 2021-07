São Paulo terá tempo seco e sem chuva até o fim de semana

Sem previsão de chuva para os próximos dias, São Paulo deve enfrentar o tempo seco e a pouca umidade no ar até a próxima sexta-feira, 16. De acordo com relatório do Centro de Gerenciamento de Emergência Climáticas (CGE), a capital seguirá a tendência de madrugadas frias e tardes com temperaturas acima da média prevista para o mês, graças a uma grande massa de ar seco que predomina em boa parte do País.

Na manhã desta quarta, 14, São Paulo teve céu claro e temperatura média de 23,2ºC, enquanto a umidade do ar oscilou de 34% a 42%. De acordo com o boletim da CGE, a mistura de tempo seco e a falta de chuva dificultam a dispersão dos poluentes e ainda pode favorecer a propagação das queimadas. O centro também alerta para a importância de manter-se hidratado e longe do sol, principalmente nos horários entre 12h e 16h.

Na quinta-feira, 15, o tempo continuará seco, sem chuvas e com o céu claro. Na madrugada, o frio deve chegar a 13ºC e, ao longo do dia, a máxima dos termômetros pode atingir 28ºC, enquanto a umidade do ar varia entre 28% e 85%.

A previsão é que essa tendência se mantenha na capital pelo menos até a próxima sexta-feira, 16, quando ventos do quadrante sul podem aumentar a umidade do ar no litoral paulista e na Grande São Paulo, diminuindo também a temperatura máxima para o dia, cuja máxima será de 23ºC.