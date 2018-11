São Paulo tem trânsito tranqüilo na manhã desta sexta-feira

São Paulo tinha trânsito tranqüilo na manhã desta sexta-feira, 27, com baixo índice de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Apesar disso, dois acidentes envolvendo motos atrapalhavam o trânsito na zona leste e na zona sul da capital paulista. Washington Luís segue interditada mesmo com o fim das buscas no prédio da TAM Dia começa gelado em SP, que terá fim de semana de muito frio Na zona leste, uma moto colidiu com um veículo na Marginal do Tietê, próximo à Ponte do Tatuapé, por volta das 8 horas. Uma faixa da pista expressa, sentido Castelo Branco, ficou interditada. No mesmo horário, outra moto colidiu com um veículo na Avenida Professor Vicente Rao, na zona sul da capital. Duas pessoas ficaram feridas nos acidentes. A CET registrava, às 8h40, 30 km de lentidão em toda a cidade, com 50% do congestionamento concentrada na zona sul. O pior trecho de lentidão estava na Avenida dos Bandeirantes. A pista sentido marginal estava com quase 6 km de trânsito parado entre o Viaduto Amaro e Rua Aliomar Baleeiro.