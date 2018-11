São Paulo tem trânsito acima da média nesta tarde de quinta

O motorista que andava pelas principais ruas da capital paulista às 15h30 desta quinta-feira, 12, enfrentava 46 km de congestionamento, por conta do excesso de veículos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a média para o horário é de 37 km. Segundo a CET, o pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento era de 7,7 quilômetros, desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rua Azurita. Ainda neste sentido da Marginal do Tietê, mas pela via local, a lentidão era de 4,5 quilômetros, desde a Ponte Velha Fepasa até a Rua José Gomes Falcão. Já no Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, sentido Aeroporto de Congonhas, na zona sul, o trânsito estava carregado por 3,3 quilômetros, entre os viadutos Pedroso e Euclides Figueiredo. Os motoristas devem ficar atentos já que o rodízio de veículos voltou a vigorar nesta quinta-feira. Com a volta, carros com placas final 7 e 8 não podem circular no centro expandido da capital entre as 17 e 20 horas. O motorista que desrespeitar o rodízio terá de pagar R$ 85,12, além de receber quatro pontos no prontuário do motorista.