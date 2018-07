São Paulo tem o dia mais quente do inverno

A cidade de São Paulo teve na tarde desta sexta-feira, 20, a temperatura mais alta deste inverno. De acordo com medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) às 15h na estação meteorológica no Mirante de Santana, zona norte da capital, a temperatura máxima chegou a 28,7°C. O maior valor deste inverno até então tinha sido registrado no dia 24 de junho, com 28,5°C.

O calorão ocorre apenas uma semana depois de a capital registrar a temperatura mais baixa do ano. Na sexta da semana passada, dia 13, a mesma estação tinha registrado a mínima de 9,1°C, às 6h. O menor valor do ano.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de SP apontou para esta tarde temperaturas de 29°C no Butantã (zona oeste) e 28°C em Itaquera (zona leste). A umidade relativa do ar nesses locais é respectivamente de 35% e 39%.

De acordo com o CGE, o menores porcentuais de umidade da cidade se aproximaram dos 30%. Não chove na capital já há 37 dias. O último registro é de 13 de junho, quando o acumulado médio foi de 8, 4 mm.

A situação na capital deve melhorar um pouco neste fim de semana, segundo o órgão municipal. Para o meio da tarde deste sábado, 21, está prevista a entrada de ventos úmidos, favorecendo o aumento da nebulosidade e da umidade do ar. A temperatura varia entre 15°C e 26°C.

No domingo, 22, as temperaturas caem um pouco, não passando de 22°C. O dia deve ficar nublado e também mais umido. Não há, porém, expectativa de chuva para os proximos dias.

Fogo

A secura tem ocorrido em todo o Estado, que registra redução nos volumes dos reservatórios e muitos focos de incêndio. Até quarta-feira, 18, já ocorrem mais que o dobro de pontos de fogo no Estado, na comparação com o mesmo período do ano passado.