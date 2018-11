São Paulo tem 68 quilômetros de congestionamento

As vias paulistanas reuniam 68 quilômetros de congestionamento, às 17h13 desta segunda-feira, 30. O índice corresponde a 8,1% dos 838 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No horário, o trânsito estava ruim principalmente na zona sul, que tinha 22 quilômetros de lentidão. Quem acessava a pista expressa da Marginal do Tietê enfrentava 10,7 quilômetros de morosidade, entre a Rua Azurita e a Ponte dos Bandeirantes, no sentido Ayrton Senna. A situação também era complicada na Avenida dos Bandeirantes, que estava congestionada entre a Rua Maracatins e o Viaduto Aliomar Baleeiro, no sentido da Marginal do Pinheiros, o que equivale a 4 quilômetros.