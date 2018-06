São Paulo registra recorde de frio no ano nesta terça-feira

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou recorde de frio no ano durante a madrugada desta terça-feira, 17. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 15,7ºC de temperatura mínima, a mais baixa de 2018, superando os 16,5ºC do dia 8 de janeiro.

De acordo com o site Climatempo, a queda da temperatura na capital paulista foi provocada pelo efeito combinado do ar polar que começou a entrar sobre a cidade no sábado, 14, e a pouca nebulosidade durante a madrugada desta terça. "A falta de nuvens durante a noite acelera a perda de calor na atmosfera, fazendo com que o resfriamento seja mais acentuado", explica.

Conforme a medição do Inmet, todo o interior e o litoral do Estado amanheceu com temperatura abaixo de 20ºC. Os menores registros foram de 10,7ºC em Campos do Jordão, 13,3ºC em Itapira, 14,6ºC em São Luiz do Paraitinga e 14,8ºC em Casa Branca.

Próximos dias

O frio deve continuar nos próximos dias. Segundo o Climatempo, o vento gelado da massa de ar polar que se espalhou pela costa do Sul e do Sudeste durante o fim de semana deve continuar sobre as duas regiões. Além disso, o tempo deve ficar mais seco.

A previsão é de que as noites e as manhãs sigam com temperaturas ainda mais baixas em todo o Estado de São Paulo, que deve registrar novamente a madrugada mais fria do ano. Se a temperatura chegar a um valor próximo dos 13ºC, será não apenas o novo recorde de frio de 2018 como a menor medição desde novembro. Naquele mês, segundo o Inmet, a temperatura foi de 12,7ºC no dia 12, 13,1ºC no dia 15 e 13,2ºC no dia 14.