São Paulo prorroga a vacina contra a gripe por mais uma semana

SÃO PAULO - A vacina contra a gripe na capita paulista foi prorrogada por mais uma semana e segue até 22 de junho. Até quarta-feira, 13, 2.183.992 doses da vacina foram aplicadas, o que corresponde a 66,2% da população que faz parte dos grupos prioritários. A meta da prefeitura é atingir 90% do público-alvo.

"A adesão segue baixa entre gestantes (cobertura de 43,5%) e crianças com idade entre seis meses e cinco anos (cobertura de 44,8%). A maior cobertura entre os grupos prioritários é o da população indígena, com 106,9%, seguido de pessoas com 60 anos ou mais (79,6%), mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto (72%), profissionais de saúde (64,1%) e pessoas com doenças crônicas (57,2%)", destacou a nota.

Para se vacinar é preciso levar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e cartão Sistema Único de Saúde (SUS).

+++ Ministério estuda ampliar vacina contra gripe para pessoas a partir de 50 anos

Casos e óbitos de Influenza

Até o último dia 12, foram confirmados na cidade de São Paulo 347 casos de SRAG pelo vírus Influenza, sendo 173 para Influenza A H1N1 (pdm09), 47 para Influenza A H3 Sazonal, 92 para Influenza A não subtipado, e 35 para Influenza B.

+++ Taubaté tem mortes confirmadas pela gripe H3N2

Em 2017, foram confirmados 402 casos de SRAG pelo vírus Influenza, sendo que 38 casos confirmados para Influenza evoluíram para óbito: um para Influenza A H1N1 (pdm09), 21 casos para Influenza A H3 Sazonal; sete para Influenza A não subtipado e nove para influenza B.

+++ Clique e saiba mais sobre: Público-alvo para Influenza e cobertura até o momento.