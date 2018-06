São Paulo pode ter temporal e chuvas intensas nesta quarta

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo pode ter chuvas fortes, raios e até rajadas de vento nesta quarta-feira, 17. Segundo a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o sol deve permanecer na parte da manhã e dar lugar ao clima instável, com chuvas intensas, na parte da tarde. Há potencial de alagamentos.

A mínima para o dia é de 21ºC e a máxima, de 27ºC. Na terça-feira, 16, o forte calor durante o dia e a chegada da brisa do mar causaram fortes chuvas e muitos raios no início da noite nas Zonas Oeste, Sul, Sudeste e Centro.

A cidade ficou em estado de atenção a partir das 20h59 em diversos pontos até por volta das 23h. Durante essas duas horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que houve três pontos de alagamento na cidade: na Avenida 23 de Maio, nas proximidades do viaduto General Euclides Figueiredo; na Praça da Bandeira, perto da 23 de maio e da Nove de Julho; e também na Marginal Pinheiros, perto da Ponte Ary Torres.

Próximos dias. Segundo o CGE, as áreas de instabilidade espalhadas pelo interior do Estado e uma frente fria sobre o oceano devem manter o tempo instável nos próximos dias. Na quinta-feira, 18, o dia começa com temperatura amena e sol, com as precipitações retornando com maior intensidade a partir da tarde. Os termômetros devem oscilar entre 21°C e 29°C.