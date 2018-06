São Paulo pode ter chuvas fortes e até trovoadas

SÃO PAULO - O tempo instável que marca a manhã desta segunda-feira, 8, em São Paulo deve se manter durante toda a semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia todo ficará nublado com chuvas. Há possibilidade de trovoadas isoladas de tarde e de noite durante a semana. Na cidade, a mínima para esta segunda é de 17º C e a máxima, de 22º C. Nos próximos dias, as temperaturas sobem e podem atingir até 27º C na quinta.

A causa da instabilidade é a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Durante a semana, as precipitações terão intensidade fraca a moderada, podendo ser mais volumosas entre a tarde e a noite, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). O CGE também alerta para a possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terras nas áreas de risco.

Na terça-feira, 9, o Inmet informa que o tempo estará mais estável e as temperaturas podem subir para até 25º C, mas ainda há pancadas e chuviscos durante o dia. Na quarta e na quinta, os termômetros podem chegar a 27 ºC, e continua a possibilidade de chuvas.

Problemas. As chuvas causaram dificuldades para os paulistanos que pegaram as estradas. Na manhã de segunda, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desviou o trânsito da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), no sentido Curitiba-São Paulo até a barreira que deslizou sobre a pista, no km 402,8, em Miracatu, na madrugada deste domingo, 7 ter sido removida, por volta das 10h20. No momento da remoção, havia 28 quilômetros de lentidão, como reflexo da interdição, e a demora para passagem do trecho era 2 horas em média.

Na zona oeste da capital, a lentidão na manhã foi de 21 quilômetros, 55% a mais do que o normal para o período.

No Rio, em apenas uma hora, na noite de domingo, somente na estação Barra/Barrinha choveu 33% (50,6mm) do esperado para todo o mês de janeiro (154,7mm). A estação foi a que registrou o maior índice pluviométrico no período.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) contabilizou, na noite e madrugada, 18 pontos com bolsões ou acúmulo de água em vias públicas. Madureira, Cascadura e Jacarepaguá estão entre os locais mais atingidos, mas há ocorrências em outros bairros. Também houve queda de árvores e galhos, deslizamentos e afundamento de pista.