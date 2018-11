São Paulo pode ter a madrugada mais fria do ano

A cidade de São Paulo pode registrar a madrugada mais fria do ano nesta segunda-feira, 30, caso confirmem-se as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Os termômetros devem marcar 5ºC. A menor temperatura deste ano, 6,6ºC, foi verificada em 5 de junho, segundo o Inmet. De acordo meteorologista Marcelo Pinheiro, da Climatempo, a responsável pela queda da temperatura foi uma forte massa de ar de polar, procedente do sul, que chegou à cidade no sábado, 28. Ainda segundo Pinheiro, nas tardes de sábado, 28, e deste domingo, 29, a os termômetros da capital marcaram 11,9ºC. Uma das temperaturas mais baixas verificadas no período, nos últimos 16 anos. Nesta segunda-feira, 30, o dia começa nublado e com névoa, mas não deve chover. A temperatura máxima prevista é de 15ºC. Até quarta-feira, as madrugadas devem continuar frias com temperaturas inferiores a 10ºC.