Parte de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

O temporal que atinge São Paulo na tarde desta terça-feira, 22, deixou a capital paulista em estado de atenção para alagamentos, com possibilidade de rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos.

Com a entrada da brisa marítima, áreas de instabilidade formadas pelo calor atuam com intensidade moderada e forte na cidade.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informa que na zona sul, nos bairros de Vila Andrade e Santo Amaro, e na zona oeste, em Itaim Bibi, Morumbi e Vila Sônia, chove moderado com pontos fortes.

Calor e pancadas de chuva são esperadas até o fim da semana. E os próximos dias serão típicos do verão: sol e calor durante o dia com temporal no final da tarde.

Nesta quarta-feira, 23, as mínimas oscilam em torno de 22ºC e as máximas devem superar 33ºC. A tendência persiste também na quinta-feira, 24, quando os termômetros devem variar entre 23º C e 32ºC.