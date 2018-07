São Paulo entra em estado de atenção devido às baixas temperaturas

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou no fim da tarde desta quinta-feira, 1º, que toda a cidade de São Paulo está em estado de atenção por conta das baixas temperaturas, que são inferiores 13ºC. A previsão é que toda a capital entre em estado de alerta durante esta madrugada.

Uma massa de ar frio e seco continua atuando sobre o Estado de São Paulo, com isso inibi a formação de nuvens de chuva na metrópole. Há muita nebulosidade sobre a capital e isto se deve a circulação marítima que transporta umidade do oceano em direção ao continente.

Os termômetros das estações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registravam às 20 horas entre 9º e 12ºC. Mas, por conta dos ventos do quadrante sul, a sensação térmica esta em torno dos 5ºC no Aeroporto de Congonhas, que tem em seus termômetros 11ºC.

Para as próximas horas, as temperaturas continuam em declínio, podendo chegar a 8ºC.

Tendência. Nos próximos dias o frio continua predominando na capital paulista. As temperaturas permanecem abaixo dos 10ºC, enquanto no período da tarde não ultrapassam os 23ºC.

Com a estabilidade atmosférica o tempo fica firme e aberto no final de semana. Somente a partir do domingo, 4, é que as temperaturas voltam a subir no período da tarde. A máxima chega aos 27ºC, enquanto que a mínima não deve ser inferior a 9ºC.