Chuvas durante a noite provocam pontos de alagamento na cidade de SP

SÃO PAULO - As chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na noite de terça-feira e durante a madrugada desta quarta, 19, causaram alguns transtornos na capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a zona norte contava com ao menos dois pontos de alagamento intransitáveis até às 5h.

O CGE informou que todas as regiões da cidade ficaram em estado de atenção das 22h51 às 1h53. O bairro de Perus, zona norte, foi um dos mais prejudicados. O Córrego Perus transbordou e causou enchentes, deixando região em estado de alerta da 1h até 1h53.

Até o início desta manhã, alagamentos intransitáveis persistiam em Perus e interrompiam o tráfego nas ruas Bernardo José de Lorena e Fiorelli Peccicacco.

Recorde de calor

Na terça-feira, a cidade de São Paulo bateu recorde de calor para o ano, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Às 16h foi registrada a temperatura de 34,4°C no Mirante de Santana, na zona norte, que registrou o nono dia consecutivo com temperatura máxima igual ou acima de 30°C.

A quarta-feira amanheceu com céu nublado e temperatura em elevação. A previsão para a capital paulista é de mínima de 21°C e máxima de 31°C, segundo o Climatempo. Também são esperadas chuvas entre o fim da tarde e o início da noite.

Os próximos dias seguem com condições típicas de verão: sol e calor com pancadas de chuva no fim da tarde. Na quinta-feira o tempo não muda muito e persistem as condições de sol e calor no decorrer do dia, de acordo com informações do CGE. As temperaturas variam entre mínimas de 22ºC e máximas que podem superar os 34ºC. No final da tarde a chegada da brisa marítima causa aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas com trovoadas e rajadas de vento.