São Paulo deverá bater recorde de calor até domingo

SÃO PAULO - Diante dos dias mais quentes registrados desde o início do mês, a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de risco de temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e sensação de calor intenso no Estado de São Paulo até o próximo domingo, 13. Regiões do interior, norte e oeste paulista devem registrar temperaturas de até 38ºC.

"Esse calor é decorrente dos ventos que sopram do interior do continente somados à presença do sol e ausência de nuvens. A umidade relativa do ar também pode ficar abaixo de 15% no período vespertino em praticamente todas as regiões do Estado", disse, em nota.

Segundo a Climatempo, um novo recorde de calor poderá ser estabelecido na capital paulista até o próximo sábado, 12. Entre os dias 4 e 6 de setembro, as temperaturas na capital paulista passaram dos 30°C, enquanto a umidade do ar ficou abaixo dos 20%, com menor valor do mês no dia 6, quando foi registrado 15% de umidade mínima.

O recorde de temperatura dentro do mês de inverno foi registrado no dia 4 de setembro, quando fez 32,8 °C na estação do Mirante de Santana do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 0,9°C a menos que o registro da maior temperatura dentro do ano de 2020, que foi de 33,7°C, em 27 de janeiro.

A primavera vai começar no próximo dia 22 e as médias de temperatura registradas em setembro são realmente mais altas se comparadas aos outros meses anteriores do inverno.

De acordo com Marcelo Schneider, meteorologista e coordenador do Distrito Meteorológico São Paulo do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), “a onda de calor de quatro dias e depois a passagem de uma frente fria tem sido uma constante nos últimos anos”.

Ele explica que o La Ninã, fenômeno natural que, oposto ao El Niño, consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental, colabora para “intensificar os extremos”, caso das temperaturas baixas registradas no Estado no fim de agosto. No entanto, mesmo sem a característica do fenômeno, a onda de calor é algo que vem se formando nas últimas semanas.

Na transição entre agosto e setembro, há menor umidade na região central do Brasil devido a bloqueios atmosféricos, o que causa tempo seco e temperaturas elevadas na região. A segunda quinzena de setembro deve ser mais úmida, com temperaturas mais amenas por conta das condições frias do Oceano Pacífico. A partir do final do inverno, chega uma massa de ar polar mais forte - fazendo com que a temperatura caia.

Evite prática de exercício ao ar livre

Além das recomendações para distanciamento social e uso de máscara por causa da pandemia de covid-19, a Defesa Civil também recomenda que as pessoas evitem exercícios físicos ao ar livre nos períodos mais quentes.

Focos de incêndios

As temperaturas mais elevadas e a umidade relativa do ar muito baixa aumentam a incidência de incêndios em cobertura vegetal. "A Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, atua de forma constante para combater focos de queimadas, principalmente neste período de seca", destacou.

Iniciada em 1.º de junho, a operação estiagem segue até o dia 30 de setembro durante período que é marcado pela falta de chuvas, baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, que contribuem para o aumento de focos de incêndios.