Saída para o feriado tem trânsito pesado em direção ao litoral

Quem segue viagem nesta quinta-feira, 15, no feriado da Proclamação da República, enfrenta congestionamento nas principais rodovias de São Paulo para o litoral, interior e outros estados. A descida para o litoral paulista têm trânsito pela Imigrantes, nos seguintes trechos: do km 23 ao 43. Na Rodovia Anchieta, há um grande trecho de congestionamento, do km 23 ao 33, devido ao excesso de veículos. Na baixada santista, a Cônego Domenico Rangoni está praticamente parada do km 264 ao km 248, sentido Guarujá.

Outras rodovias que vão para o litoral norte também enfrentam problemas de quantidade demasiada de carros. Na Oswaldo Cruz, sentido as praias de Ubatuba, o trânsito está intenso com pontos de lentidão no trecho de serra (km 78 ao 86), segundo o Departamento de Estradas e Rodovias (DER).

O tráfego segue congestionado na Imigrantes, do km 23 ao km 32 e do km 36 ao km 43. O tempo está encoberto, com chuva em alguns pontos e visibilidade prejudicada nestes trechos. Km 40 da Imigrantes, sentido litoral. pic.twitter.com/RLCVzkgbZE — Ecovias (@_ecovias) 15 de novembro de 2018

A mesma situação ocorre na estrada Mogi-Bertioga, que, também, tem pontos de lentidão no trecho de serra, entre os seguintes trechos: km 58 e 65 e km 70 e 80. Na Rio-Santos, há lentidão apenas no trecho de Guarujá para Sebastião, entre os km 217 e 214.

Interior

Quem vai para o interior do Estado pela Rodovia Castello Branco deve tentar evitar o trecho da Marginal do Pinheiros entre as pontes da Cidade Universitária e do Jaguaré, por causa da queda parcial de um viaduto que passa em cima da estação Villa Lobos, da CPTM. São mais de 5 km de lentidão nessa altura da Marginal. Na própria Castello Branco, há tráfego lento em Itapevi e Itu, na pista expressa, entre os km 32 e 26 e 75 e 79, respectivamente.

O tráfego também é lento na Rodovia Ayrton Senna em direção ao interior, do km 25 ao 27 e do km 35 ao 50. Já na Carvalho Pinto, hos trechos de lentidão são entre os km 70 e 79 e km 133 e 134, por excesso de veículos. As informações são da Ecopistas, concessionária responsável pelas vias.

Outros Estados

Para o Rio, a opção pela Rodovia Dutra é ruim, pois há pelo menos dez trechos de lentidão no sentido para a capital carioca. Quem segue sentido a Belo Horizonte, Minas Gerais, vai enfrentar problemas de congestionamento na altura de Mairiporã e Atibaia, do km 67 ao 56 e km 41 ao 37.