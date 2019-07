Saiba o que fazer no Dia dos Avós em SP

O Dia dos Avós, comemorado nesta sexta-feira, 26, conta com programação especial em bibliotecas, museus e na Sala São Paulo, todos estes na capital paulista.

A lista de atividades, divulgada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do governo estadual de São Paulo, sugere programas para a terceira idade em várias regiões da cidade.

Veja o que fazer no Dia dos Avós em SP

Sala São Paulo

A Sala São Paulo promove, nesta sexta, 26, às 12h30, e no sábado, 27, às 13h30, visitas guiadas que abordam a importância da sala de concertos como patrimônio histórico e marco da cidade e explicam o funcionamento do local.

A sala fica na Praça Júlio Prestes, 16, próximo à Estação da Luz. É preciso confirmar a visita antecipadamente em: visita@osesp.art.br.

Biblioteca Parque Villa-Lobos

A Biblioteca Parque Villa-Lobos está com inscrições abertas para os cursos da ação “Tecnologia Dia a Dia”, que ensinam ao público com mais de 60 anos os primeiros passos para utilização de celulares, redes sociais e computadores. São várias turmas em diversas datas, que abrem de acordo com a demanda.

O “Curso de Informática Básico” é oferecido duas vezes por semana e tem carga horária de 34 horas, já a “Oficina de Smartphone” acontece uma vez por semana, com duração total de 24 horas.

Ambas as atividades são gratuitas e os interessados podem se inscrever de terça a sexta, diretamente no balcão da biblioteca ou pelo telefone (11) 3024-2500.

Biblioteca de São Paulo

A Biblioteca de São Paulo realiza, neste sábado, 27, às 11 horas, o bate-papo “Segundas Intenções”, com o escritor, jornalista e frade dominicano Frei Betto. O autor vai conversar com o público sobre suas 60 obras já publicadas e editadas no Brasil e no exterior.

Pinacoteca

A Pinacoteca oferece, de quarta a segunda, o “Programa Meu Museu”, ação dedicada a promover visitas educativas e atividades de criação expressiva para grupos de idosos e cursos de formação a profissionais que trabalham com essa faixa etária.

Os interessados devem se inscrever pelo e-mail: meumuseu@pinacoteca.org.br.

Museu de Arte Sacra

O Museu de Arte Sacra realiza, neste sábado, 27, às 15 horas, o “Desenhança”, atividade em que os avós e seus netos poderão investigar, a partir de desenhos, a nova coleção de pinturas ibero-americanas incorporadas ao acervo do museu.

Museu da Imigração

No Museu da Imigração, a oficina “Ponto a Ponto” acontece neste sábado, 27, às 15 horas, e apresenta técnicas diferenciadas de artesanato. Para participar, é necessário se inscrever pelo e-mail: inscricao@museudaimigracao.org.br.