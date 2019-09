Saiba o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de 7 de setembro

SÃO PAULO - Além de serviços públicos que terão horários alterados, o feriado da Independência do Brasil neste sábado, 7, também é marcado por desfile cívico e militar na capital paulista.

Fique atento às mudanças:

Poupatempo

O Poupatempo informa que os postos do programa estarão fechados em todo o Estado, por causa do feriado da Independência do Brasil. Na segunda-feira, 9, o funcionamento volta ao horário habitual de cada unidade.

Detran.SP

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em todo o Estado ficarão fechadas. Todos os postos voltam a funcionar na segunda-feira.

Fundação Pró-Sangue

Posto Clínicas Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar, Cerqueira César Das 8h às 17h O atendimento aos sábados é limitado a 500 candidatos. Assim que atingir esse número, o cadastro será encerrado.

Posto Dante Pazzanese Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500, Ibirapuera Fechado

Posto Regional de Osasco Rua Ari Barroso, 355, Presidente Altino, em Osasco Atende excepcionalmente das 8h às 16h O atendimento aos sábados é limitado a 150 candidatos.

Posto Barueri Rua Ângela Mirella, 354 Térreo, Jardim Barueri Fechado

Posto Mandaqui Rua Voluntários da Pátria, 4.227, Mandaqui Fechado

Alguns serviços municipais também funcionam em um esquema especial em função do feriado.

Abastecimento

Veja os horários dos mercados e sacolões da cidade de São Paulo. As feiras livres funcionam normalmente.

Assitência Social

Os equipamentos de Assistência Social de Proteção Especial de Alta Complexidade: Centros de Acolhida e Núcleos de Serviço para a população em situação de rua estarão abertos.

Já os equipamentos de Assistência Social de Proteção Básica e Especial de Média Complexidade: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), entre outros, estarão fechados.

Ecopontos

As unidades funcionam das 6h às 18h.

Educação

As Unidades educacionais permanecem fechadas. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam normalmente das 8h às 18h.

Hospitais Veterinários

As duas unidades das zonas norte e leste não funcionarão neste sábado.

Lazer

As Ruas de Lazer funcionarão das 10h às 16h, sendo proibido nesse período o trânsito de veículos no local, exceto daqueles pertencentes aos moradores vizinhos à área delimitada.

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) abrem normalmente.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informa que os hospitais, prontos-socorros, AMAs 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta, neste feriado da Independência do Brasil. As unidades de AMAs 12h, que atendem de segunda à sábado, inclusive nos feriados e pontos facultativos, atenderão das 7h às 19h.

Trânsito

O rodízio municipal de veículos não funciona aos sábados, domingos e feriados.

Desfile cívico e militar

O evento gratuito está marcado para ocorrer a partir das 9h30 no Sambódromo do Anhembi, onde ocorre tradicionalmente desde 1997.

Meia hora antes, a Revista às Tropas será realizada na Avenida Olavo Fontoura por representante do governo estadual e pelo alto comando das Forças Armadas.

Após a entrada do Comando Geral das Forças Armadas no Sambódromo, a primeira parte será o desfile cívico, com a apresentação de diversas entidades civis, alunos das redes municipal e estadual de ensino e do Senai, além de associações de caráter militar e o Carpe Dien Moto Turismo. Das 7,2 mil pessoas que vão desfilar, 4 mil são militares. Além disso, ainda farão parte do desfile os cães de guerra. O evento será encerrado pelo Grupamento Hipomóvel, composto por 110 militares montados a cavalo.

Abertura dos portões

Os portões do Sambódromo serão abertos ao público às 7h e darão acesso a todos os setores de arquibancadas, de A a J (com exceção do I). A capacidade é de 30 mil pessoas. No local, as pessoas serão revistadas. Recomenda-se que levem capa de chuva.

Trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) fará uma operação especial para trânsito e acesso à região do entorno do Sambódromo do Anhembi.

As seguintes vias estarão bloqueadas das 5h às 14h do dia 7 de setembro:

Avenida Olavo Fontoura, em toda a sua extensão, em ambos os sentidos;

Rua Professor Milton Rodrigues, em toda a sua extensão, em ambos os sentidos;

Marginal do Tietê, pista local (Avenida Assis Chateaubriand), no sentido da Castello Branco, desde 300 metros após ponte das Bandeiras até a ponte da Casa Verde, sendo o trânsito desviado para a pista expressa pela transposição ali existente;

Rua Brazelisa Alves de Carvalho;

Rua Dr. Melo Nogueira;

Rua Professor Hermenegildo de Campos Almeida;

Rua Professor Luciano Prata;

Rua Alfonso Renaldo Gallucci;

Rua Anita Malfatti.

Estacionamento

Serão disponibilizadas 3 mil vagas de veículos no Pavilhão de Exposições do Anhembi para uso do público no dia 7 de setembro. A entrada de acesso ao estacionamento deverá ser feita somente pelos portões 4 ou 5, localizados na Rua Marechal Leitão de Carvalho (ao lado do Clube Espéria), e a abertura dos portões será a partir das 5h30. O custo será de R$ 30 para carros e motos e R$ 70 para ônibus durante todo o período.