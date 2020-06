Saiba o que abre e o que fecha em SP no feriado de Corpus Christi

A quinta-feira, 11 de junho, é marcada pelo feriado de Corpus Christi. Apesar de a data ter sido antecipada para 20 de maio na cidade de São Paulo, em tentativa de ampliar o isolamento social, alguns setores ficarão fechados nesta quinta. Já os serviços essenciais funcionarão normalmente, de acordo com o governador do Estado, João Doria.

Leia Também Doria restringe comércio no interior e anuncia abertura na Grande SP; Estado tem recorde de mortes

São os casos dos bancos e da Bolsa de Valores, já que as instituições financeiras ficaram de fora da antecipação. Serviços como o Poupatempo e o Detran, que estão funcionando exclusivamente online durante a pandemia do novo coronavírus, manterão o atendimento virtual no feriado.

Veja abaixo o que abre e o que fecha durante o feriado na capital

Assistência social

Os serviços de administração direta permanecerão fechados devido ao ponto facultativo decretado nesta quinta-feira, 11. Na sexta-feira, 12, os serviços seguem o funcionamento estipulado durante o período de emergência.

Bancos

Agências bancárias não abrirão nesta quinta-feira, 11, e voltam ao funcionamento normal na sexta-feira, 12. A situação vale para todos os municípios brasileiros. Caixas eletrônicos funcionam normalmente.

Bolsa de Valores

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, ficará fechada nesta quinta-feira, 11.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) mantém 60 serviços de trânsito online, como os relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), veículos, infrações, entre outros. Também é possível realizar serviços por aplicativos do Detran.SP, disponíveis para as plataformas Android e iOS.

Ecopontos

Em feriado, as unidades funcionam das 6h às 18h, assim como aos domingos. Nos demais dias, de 6h às 22h.

Educação

As aulas a distância estão suspensas na quinta-feira, 11, mas retornam na sexta-feira, 12.

Feiras e sacolões

As feiras livres serão realizadas normalmente. Os mercados e sacolões municipais permanecem atendendo em seus horários convencionais nos dias 11 e 12 de junho.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários das zonas norte e leste funcionarão normalmente na quinta-feira, 11, e na sexta-feira, 12. O atendimento é exclusivo para urgências e emergências, e há limitação de acesso a apenas uma pessoa por animal.

Parques e centros esportivos

Os parques municipais e os centros esportivos seguem fechados por tempo indeterminado em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Poupatempo

Os serviços online do Poupatempo (disponíveis no site e pelo aplicativo Poupatempo Digital) estão mantidos normalmente. Os atendimentos continuam sendo realizados de forma remota, por uma equipe de plantão, para atender às necessidades da população.

Rodízio

O rodízio de veículos continua vigorando normalmente na capital. Ou seja, carros com finais de placa 7 e 8 estão impedidos de circular no centro expandido da cidade das 7h às 10h e das 17h às 20h A Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Fretamento (ZMRF) também estão mantidas. A Zona Azul segue vigente, exceto no entorno (raio de 300 metros) de unidades de saúde.

Saúde

Os hospitais e unidades de saúde da capital paulista funcionarão em horário normal na quinta-feira, 11, e na sexta-feira, 12.

Shoppings

A Prefeitura espera liberar a atividade nesta quinta-feira, 11, mediante assinatura de protocolo com o setor.

Supermercados

O setor de supermercados e hipermercados, considerado um serviço essencial, funcionará normalmente nesta quinta-feira.