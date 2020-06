Saiba o que abre e fecha com a flexibilização da quarentena em SP

Desde segunda-feira, 1.°, o Estado de São Paulo iniciou flexibilização da quarentena por meio do Plano São Paulo. Estão entre as fases 1 (restrição total, somente com funcionamento de serviços essenciais) e 2 (reabertura com restrições) 90% das cidades. Nesta última etapa, há permissão de retomada de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shoppings centers.

Alguns serviços continuam funcionando normalmente, enquanto outros ainda planejam a retomada. Confira alguns deles.

Bancos

Até o momento, não há qualquer previsão e mudança no horário de funcionamento. Segundo a Febraban, as agências continuarão abertas das 9h às 10h exclusivamente para clientes prioritários e das 10h às 14h para o público em geral, seguindo a Circular 3.991 do Banco Central de 19 de março.

Delegacias de Polícia

As delegacias estão na categorias de serviços essenciais, continuam funcionando normalmente.

Detran

Segundo o Detran, a suspensão do atendimento presencial continua até que o Estado "analise demandas locais ante a fase de retomada consciente das atividades públicas e privadas nos municípios". O órgão informa que pelo site www.detran.sp.gov.br está permitindo acesso a mais de 60 serviços.

Poupatempo

As unidades continuam fechadas e não há previsão de reabertura. Pelo site www.poupatempo.sp.gov.br estão disponíveis mais de 40 serviços.

Metrô e CPTM

O transporte na capital, por ser essencial, está funcionando normalmente.

Shopping e comércio

Na capital, que está na fase 2 de retomada, shoppings e o comércio só poderão operar com 20% da capacidade e com horário de funcionamento de quatro horas por dia. No caso dos shoppings, as praças de alimentação devem ficar fechadas nesta fase.

Rodízio de veículos

Permanece normal. Ficam impedidos de circular carros com placas de final 1 e 2 na segunda-feira, 3 e 4 na terça-feira, 5 e 6 na quarta-feira, 7 e 8 na quinta-feira e 9 e 0 na sexta-feira. A limitação é vigente de 7 às 10 horas e de 17 às 20 horas.

SPTrans

Os postos nos terminais continuam funcionando de 6h às 22h. Os postos das subprefeituras permanecem fechados. O órgão informa que continua monitorando a demanda de passageiros e a frota será reforçada quando constatada a necessidade ou de acordo com as aprovações dos protocolos de flexibilização da quarentena. As empresas concessionárias do sistema municipal de transporte coletivo já foram acionadas para disponibilizar 2 mil veículos para começarem a operar de forma gradativa após a reabertura.