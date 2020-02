Saiba como está a situação do trânsito e o tempo nesta manhã em São Paulo

A manhã desta terça-feira, 11, começou com alguns registros de alagamento em São Paulo, três deles intransitáveis: nas Avenidas das Nações Unidas, Cruzeiro do Sul e Mercúrio, além de pontos interditados para limpeza nas Marginais Pinheiros e Tietê, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Na Lapa, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE) registrou um alagamento intransitável desde 1h20, em ambos os sentidos na Avenida Mofarrej, altura da R. Hassib Mofarrej e da Av. Dr. Gastão Vidal.

Por volta das 8h, todos os pontos de alagamento já estavam liberados, sem impedimentos no trânsito da capital. Ao mesmo tempo, alguns trechos das marginais Pinheiros e Tietê continuam apresentando lentidão com paradas em ambos os sentidos.

Os trens da Linha 9 - Esmeralda da CPTM também funcionam com velocidade reduzida nesta manhã, em ambos os sentidos. As estações Santo Amaro e Osasco, que não funcionaram na manhã desta segunda-feira estão com a plataforma lotada de pessoas e uma espera de cerca de 10 minutos entre um carro e outro.

Todas as linhas do metrô de São Paulo operam normalmente. A previsão de tempo para esta terça-feira é de chuva baixa ao longo de todo o dia, com variação de temperatura entre 16º e 21ºC.

