Sabesp irá cortar abastecimento em parte da zona sul

A Sabesp informou nesta segunda-feira, 30, que vai realizar na terça-feira serviços de lavagem e desinfecção do reservatório de Vila do Encontro, na zona sul de São Paulo, para garantir a qualidade da água distribuída. Durante os trabalhos, que ocorrerão das 7 às 16 horas, a Sabesp recomenda aos moradores que utilizem racionalmente a água armazenada nos reservatórios residenciais. A recuperação do abastecimento ocorrerá de forma gradual, logo após a manutenção. Pontos mais altos e distantes dos reservatórios poderão ter o fornecimento de água restabelecido de forma mais lenta. Casos de emergência serão atendidos pela Central 195, que funciona 24 horas por dia. A ligação é gratuita. Os bairros afetados serão:Parque Jabaquara Cidade Vargas Vila do Encontro Vila Guarani (parte) Cidade Leonor Vila Campestre (parte) Jardim Cunha Bueno (parte) Vila Fachini Jardim Metropolitano Jardim Oriental Jabaquara Jardim Lourdes (parte)