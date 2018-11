Ruas na área do acidente ficam interditadas nesta quarta

O trânsito estará proibido nesta quarta-feira, 18, em quatro trechos diferentes das avenidas 23 de Maio, Washington Luiz e Bandeirantes, na Capital, por causa do acidente com o avião da TAM. Segundo informações da Companhia de Engenharia e Tráfego (CET), marronzinhos estarão espalhados pela Cidade para informar as rotas de fugas no sistema viário e orientar os motoristas. Veja também: Os acidentes mais graves da aviação brasileira Galeria de fotos Tudo sobre o acidente da TAM O primeiro ponto de bloqueio é na Avenida 23 de Maio, sentido aeroporto, na altura do Detran. A alternativa para o motorista é fazer o desvio pela Avenida Ibirapuera. Mais à frente, na mesma via, próximo à Praça da Bandeira, mais uma interdição total da pista. A saída é seguir pela Avenida 9 de Julho. Um outro ponto que continuará com o tráfego impedido durante todo dia é a Avenida Washington Luis, nas proximidades do Viaduto Luiz Eduardo Magalhães. Para desviar, é preciso sair pela Avenida Jornalista Roberto Marinho. Por fim, quem seguir pela Avenida dos Bandeirantes, em direção à Rodovia Imigrantes, vai encontrar o trânsito bloqueado no acesso à Washington Luiz. A dica é seguir em frente e desviar pela Avenida Pedro Bueno. A previsão é de trânsito complicado o dia inteiro e, por isso, a melhor alternativa, para quem puder, é não tirar o carro na garagem. O rodízio de veículos não será suspenso. Nesta terça-feira, 17, policiais militares isolaram a área do acidente até o Viaduto dos Bandeirantes, para evitar aglomeração de curiosos e facilitar trabalhos de resgate. Toda área ao redor precisou ser esvaziada. Com as interdições citadas acima, o congestionamento tomava conta de toda a extensão das avenidas Washington Luís, Rubem Berta, Moreira Guimarães, além da 23 de Maio. O reflexo da lentidão foi sentido em todo o sistema viário da Capital. A última medição da CET, realizada às 20h desta terça, apontou que a lentidão em toda cidade chegou a 105 quilômetros, ou 12% do sistema viário de São Paulo.