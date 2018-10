Rua dos Pinheiros terá calçadas ampliadas

SÃO PAULO - Conhecida pelas inúmeras opções de restaurantes e bares, a Rua dos Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, terá suas calçadas ampliadas em projeto experimental anunciado neste domingo, 21, pela Prefeitura de São Paulo e patrocinado pela empresa de transporte 99.

A ideia, de acordo com a administração municipal, é incluir mais 790 metros quadrados de calçadas na via a partir da ocupação de 20 vagas de estacionamento do tipo zona azul, com exceção das vagas dedicadas a idosos, pessoas com deficiência e carga e descarga, que serão mantidas.

Os espaços ganharão pintura e até mobiliário temporários, como puffs. O projeto começa no dia 5 de novembro e vai até 10 de dezembro.

A iniciativa, batizada de Caminhar Pinheiros, foi elaborada pela Prefeitura de São Paulo em parceria com o vereador Police Neto e a Associação Coletivo Pinheiros.

A ampliação das calçadas será implantada no trecho entre as ruas Cônego Eugênio Leite e Joaquim Antunes.