Roubos no Estado de São Paulo: Veja as cidades mais perigosas em 2022

O Estadão comparou os índices de roubo de todas as cidades do Estado no primeiro trimestre de 2021 e 2022. Além da alta na capital, outras regiões também vivenciaram um período de recrudescimento da violência nos últimos meses. Cidades como São Caetano do Sul e Caieiras, ambas na região metropoliatana, viram alta de 118% e 123%, respectivamente. No litoral, Praia Grande teve um aumento de 43% no número de roubos. Já no interior do Estado, Barretos contabilizou uma alta de 187%, e Hortolândia, de 71%.

Consulte o indicador de roubos em todas as cidades paulistas

No início de maio, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou a Operação Sufoco, que quase dobrou o número de policiais militares nas ruas da cidade de São Paulo. Cidades do interior e do litoral paulista pedem ao governo do Estado um aumento no efetivo de policiamento ostensivo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que está atuando continuamente no combate à criminalidade no Estado, que apresentou queda de 4% nos roubos no primeiro trimestre em comparação com o mesmo período de 2019 (período pré-pandemia).