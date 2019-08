Roubo de celulares em shopping termina em tiroteio na zona leste

SÃO PAULO - Três homens, de idades entre 19 e 25 anos, foram presos na noite deste domingo, 4, após roubarem celulares de uma loja de telefonia dentro do Central Plaza Shopping, na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. Segundo frequentadores do centro comercial, houve tiroteio e correria durante o assalto. Ninguém se feriu.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), agentes do 21º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) foram acionados depois do roubo no shopping e seguiram para o local, onde viram três suspeitos embarcarem em um ônibus, na Rua Guamiranga.

Os policiais acompanharam o coletivo e o obrigaram a parar na Rua Vemag para deter o trio. Na ação, a PM apreendeu quatro malas com os celulares roubados e uma pistola calibre 380 usada no crime. Também foram localizados dois carros, um furtado e o outro roubado.

Ainda segundo a SSP, todas as vítimas foram ouvidas e reconheceram os criminosos. Os celulares e os carros recuperados foram periciados e devolvidos aos respectivos donos.

Os três suspeitos foram presos em flagrante e levados ao 56º Distrito Policial (Vila Alpina), onde permanecem à disposição da Justiça.