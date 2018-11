Roubo de cabos de energia deixa túnel da Anchieta sem luz

O furto de cabos de energia, na madrugada desta quarta-feira, 11, deixou um dos túneis da Rodovia Anchieta sem luz, de acordo com a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, que faz a ligação entre a capital e o litoral paulista.Os funcionários da Ecovias foram acionados para restabelecer a iluminação da pista sul da via, no sentido litoral, no primeiro túnel da rodovia, que tem extensão de 203 metros.Apesar do incidente, não houve registros de lentidão e a visibilidade era boa. A descida foi feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pista sul da Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utilizava as pistas norte das duas rodovias.