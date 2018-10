Rodovias têm lentidão na volta do feriado

As rodovias do Estado de São Paulo estão com movimento intenso de veículos neste domingo, 14, na volta do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Diversos trechos apresentam pontos de lentidão e congestionamento, especialmente nas vias que ligam o litoral à região metropolitana. Confira a situação abaixo (dados atualizados às 17h30):

Rodovia dos Imigrantes tem trânsito lento na volta do feriado (foto de arquivo) Foto: Felipe Rau/Estadão

Sistema Anchieta-Imigrantes

Para quem sai da Praia Grande, há lentidão entre os quilômetros 51 e 47, no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes.

Rodovia dos Bandeirantes

O tráfego é mais lento na altura de Itupeva, em Jundiaí e na chegada a São Paulo.

Rodovia dos Tamoios

Após a reabertura no sábado, o trânsito é intenso, com pontos de lentidão no início do trecho de serra, sentido São José dos Campos.

Mogi-Bertioga

Nas áreas de serra, o tráfego é intenso e tem neblina.

Rio-Santos

Há congestionamento do quilômetro 70 ao quilômetro 100, sentido São Sebastião.

Cônego e Padre Manoel da Nóbrega

A volta de Guarujá tem menos problemas, com vias mais tranquilas na Rodovia Cônego Domênico Rangoni e na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.