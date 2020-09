Rodovias registram lentidão na saída para o feriado em SP

As rodovias de São Paulo têm movimento intenso na noite desta sexta-feira, véspera do feriado prolongado de 7 de setembro. A rodovia dos Imigrantes tem 27 km de congestionamento em direção ao litoral, assim como a Anchieta, com 12 quilômetros de engarrafamento devido a um acidente. Por conta da neblina, uma Operação Comboio está em vigor no sistema Anchieta-Imigrantes. Caminhões e carretas com destino à capital devem utilizar o trecho de Serra da via Anchieta.

Na BR 116 (Rodovia Régis Bittencourt), há congestionamento de 5 quilômetros no sentido Curitiba, próximo a Embu das Artes. Na SP 098 (Mogi-Bertioga), o tráfego está engarrafado do quilômetro 60 ao 85, no sentido Bertioga. O tempo está encoberto e a velocidade reduzida.