Rodovias paulistas contam com mais de 900 radares de velocidade

As rodovias estaduais paulistas terão mais de 900 radares de controle de velocidade em operação durante a Semana Santa. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), dos 924 aparelhos fixos aptos a funcionar, 235 são lombadas eletrônicas. Cerca de 5 milhões de carros devem circular entre a região metropolitana de São Paulo e os principais destinos do interior e do litoral. O tráfego deve ficar mais intenso a partir das 14 horas de amanhã. O Estado mostrou que ao menos 18 mil quilômetros de rodovias federais estão sem radares.

O Sistema Anchieta-Imigrantes deve receber de 180 mil a 290 mil veículos em direção à Baixada Santista, dependendo das condições climáticas. O pico de tráfego está previsto para a tarde desta quinta-feira, quando será adotada a Operação Descida, com sete pistas em direção ao litoral. Na Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao litoral norte, são esperados 155 mil veículos. A partir das 13 horas de amanhã, haverá uma faixa adicional no trecho de serra, do km 67 ao km 81. Já na Dutra, a previsão é de 534 mil carros.

Para o interior, cerca de 690 mil carros vão seguir pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Na sexta-feira, Dia da Paixão de Cristo, e no domingo de Páscoa, os caminhões devem usar exclusivamente a Anhanguera, entre Jundiaí e São Paulo, das 14 às 22 horas. Outros 508 mil veículos devem utilizar o Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares. “A tendência é de que os motoristas iniciem viagem logo após a saída do trabalho. Quem puder programar seu horário, deve sair após as 22 horas ou então na manhã da sexta-feira”, recomenda a gestão de operações da concessionária.

Só que o tráfego mais intenso do feriado está previsto para as rodovias federais. A Fernão Dias estima que 800 mil veículos passarão pela rodovia. Já a Régis Bittencourt espera 680 mil carros.

Previsão do tempo

Para sexta, a previsão é de períodos com sol e pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite sobre Minas e Espírito Santo. O restante do Sudeste tem predomínio de sol e tempo seco. No sábado, há previsão de chuva a partir da tarde para a divisa de São Paulo e Mato Grosso do Sul. No domingo de Páscoa, novas áreas de instabilidade se formam, com pancadas de chuva a partir da tarde em São Paulo.