Rodovias paulistas apresentam tráfego bom

O motorista que às 2 horas deste domingo utilizava as principais estradas estaduais e federais no estado de São Paulo não encontrava dificuldades nem para deixar nem para chegar à região metropolitana. Veja também: Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5, com descida feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e subida pelas pistas norte de ambas as rodovias. Todas as rodovias litorâneas, segundo a Ecovias e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), apresentam tráfego bom e sem registro de acidentes graves. O mesmo ocorre nas federais Presidente Dutra, Fernão Dias e Régis Bittencourt; e nas estaduais Castello Branco, Raposo Tavares, Ayrton Senna, Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro.