Rodovias de SP têm trânsito intenso e congestionamento no feriadão; veja trechos com lentidão

SÃO PAULO — Às vésperas do feriado de 7 de Setembro, as principais rodovias que ligam a região metropolitana de São Paulo com municípios do litoral têm registrado trânsito intenso, com pontos de lentidão e engarrafamento desde sexta-feira, 3. Segundo as concessionárias responsáveis, cerca de 16 quilômetros apresentam congestionamento na ida para a Baixada Santista, e pelo menos outros 23 têm tráfego lento. Também há registros de excesso de veículos nas estradas para o litoral norte, para o interior e para fora do Estado.

A expectativa é que ao menos 4,5 milhões de carros circulem pelas principais rodovias estaduais que saem da capital durante os próximos dias. Este é o primeiro feriado prolongado depois que o governo estadual acabou com as restrições de horário e permitiu o funcionamento do comércio com 100% da capacidade.

Com praias liberadas, as quatro cidades do litoral norte esperam pelo menos 580 mil turistas. Nas cidades da Baixada Santista, o número de visitantes pode chegar a 1 milhão.

No sentido litoral, há congestionamento na Rodovia dos Imigrantes entre os quilômetros 27 e 43, devido a excesso de veículos, de acordo com a Ecovias. Na Rodovia Anchieta, o tráfego está lento entre os quilômetros 31 e 38, sentido litoral, também devido a excesso de veículos.

Na SP-98, que faz a ligação entre Mogi das Cruzes e Bertioga, há registro de congestionamento entre Mogi e Biritiba Mirim e lentidão entre Biritiba Mirim e Bertioga. A SP-55 tem tráfego lento entre Caraguatatuba e Ubatuba.

SP 098 Mogi-Bertioga: Trecho: Mogi das Cruzes / Bertioga: km 77 - Início da serra Tráfego lento com pontos de congestionamento sentido Bertioga Tempo bom e boa visibilidade Atenção: Trecho de serra sujeito a neblina pic.twitter.com/rWvaYRDxws — DER-SP (@_dersp) September 4, 2021

Também há registro de lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, entre os quilômetros 7 e 8 e, mais à frente, entre 248 e 263, segundo a concessionária responsável.

Sentido interior, há lentidão na Rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros 42 e 50, e na Governador Carvalho Pinto entre os quilômetros 70 e 75. A SP-125 tem lentidão entre Taubaté e São Luiz Paraitinga.

A Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem oito pontos de lentidão, somando 29 km. Em São José dos Campos, o trânsito está lento entre os quilômetros 150 e 142 devido a um acidente. Em Nova Iguaçu, há lentidão entre os quilômetros 182 e 181 pelo mesmo motivo.

DER indica melhores horários para pegar a estrada para o litoral

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) indicou os melhores horários para circulação nas rodovias litorâneas de acordo com a expectativa de tráfego. São eles:

Sábado (4/9) : entre 19h e 0h;

: entre 19h e 0h; Domingo (5/9) : das 0h às 9 e entre 21h e 0h;

: das 0h às 9 e entre 21h e 0h; Segunda (6/9) : das 0h às 14h e entre 21h e 0h;

: das 0h às 14h e entre 21h e 0h; Terça (7/9): das 0h às 10h e entre 22h e 0h.

Travessia de barcas

Nas travessias Santos-Guarujá, Bertioga-Guarujá e Cananéia-Ilha Comprida, o tempo estimado de espera é de cerca de 15 minutos, segundo o Departamento Hidroviário. A média é superior no trajeto Iguape-Juréia e São Sebastião-Ilhabela, com fila de 30 minutos. Ao todo, 18 embarcações estão operando no litoral paulista.