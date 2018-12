Rodovias apresentam lentidão na saída de SP para o litoral

SÃO PAULO - As principais rodovias litorâneas apresentam tráfego lento na tarde desta sexta-feira, 28, em razão do excesso de veículos. A situação é complicada na rodovia Rio-Santos, no sentido de Ubatuba, entre os quilômetros 100 e 80 e os quilômetros 64 e 54. No sentido de São Sebastião, a lentidão vai do km 100 ao km 125. A Rio-Santos também está com pontos de parada no trecho entre Guarujá e São Sebastião.

A rodovia Oswaldo Cruz registra congestionamento em todo o trecho de serra até a chegada em Ubatuba. O motorista precisa ter paciência na Mogi-Bertioga nos trechos de planalto e de serra. Lentidão já chega a 20 quilômetros.

SP 055 Padre Manoel da Nóbrega: Trecho: Praia Grande / Peruíbe. km 293 - Praia Grande. km 311 - Mongaguá. Tráfego intenso com pontos de lentidão entre Praia Grande e Mongaguá, sentido Peruíbe. pic.twitter.com/hetQ0cyxRZ — DER-SP (@_dersp) 28 de dezembro de 2018

A rodovia dos Imigrantes está com pontos de parada do km 45 ao 53, no sentido do litoral, por causa do excesso de veículos. A Anchieta registra apenas movimento intenso do km 40 ao 54.

Um acidente na rodovia Ayrton Senna também interfere no tráfego entre o km 11 e o km 17, no sentido do interior. O capotamento ocorreu na altura do km 17. cinco pessoas ficaram feridas. Segundo a Ecopistas, que administra a via, uma faixa foi bloqueada.

A @Arteris_AFD permanece sem retenção em ambos os sentidos. Não há mais chuva na região de Minas Gerais. Faça boa viagem! — Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) 28 de dezembro de 2018

Já a Régis Bittencourt está com boas condições de tráfego, assim como as rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Branco.

Chuva. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou no início da tarde que as zonas sul, oeste e Marginal Pinheiros estavam em estado de atenção para alagamentos. Ainda há possibilidade de chuva forte no bairro de Parelheiros, na zona sul.

Nas próximas horas, essas instabilidades podem atingir outras regiões de São Paulo. O tempo permanece instável.