Rodovia Fernão Dias é parcialmente interditada após tombamento de carreta

SÃO PAULO – O tombamento de uma carreta na rodovia Fernão Dias provocou a interdição de três faixas do sentido Belo Horizonte no KM 69, altura de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Veículos enfrentaram um quilômetro de retidão nesta madrugada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta tombou por volta das 23h30. O motorista alega que foi fechado por um carro e perdeu o controle do veículo. Os policiais realizaram teste do bafômetro, que não detectou sinais de embriaguez.

Ninguém se feriu no acidente.

Nesta madrugada, a pista foi parcialmente interditada enquanto os policiais realizavam trabalhos de retirada da carga, que ficou espalhada pelas três pistas. Motoristas seguiram pelo acostamento e enfrentaram um quilômetro de lentidão.

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre ônibus e um veículo de passeio na Estrada do M’Boi Mirim, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, as duas vítimas estavam conscientes no momento do resgate e foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do M’Boi Mirim.

O trânsito não foi afetado.