Rodovia dos Tamoios entra no terceiro dia de interdição por barreiras

SOROCABA - A Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao Litoral Norte do Estado de São Paulo, entrou neste sábado, 10, no terceiro dia de interdição devido à queda de barreiras. Na noite de sexta-feira, 9, com apoio da Polícia Militar Rodoviária, a concessionária realizou uma operação comboio para retirar os veículos que estavam retidos nos bloqueios.

Conforme a concessionária, a ação teve como objetivo prioritário transportar mantimentos e combustível para a cidade de Caraguatatuba e foi realizada em caráter excepcional. "Não há previsão de outras operações desse tipo e a rodovia permanece interditada", informou a Concessionária Tamoios.

Em razão das chuvas, a estrada está interditada no trecho de serra, do km 58, em Salesópolis, ao 67, acesso ao bairro Pouso Alto, no sentido de Caraguatatuba. No sentido de São José dos Campos, o bloqueio está no km 81, em frente à base da Polícia Militar Rodoviária. Equipes trabalham na desobstrução de limpeza das pistas para a liberação total do trecho.

Permanece a interdição do trecho de serra da Tamoios. Trecho bloqueado no km 58 (sentido litoral) e km 80 (sentido SJC). O tempo está encoberto e com neblina, e o trabalho de retirada de material continua nos pontos de deslizamento. pic.twitter.com/rOpZJuyN8o — Tamoios (@Tamoios099) 10 de novembro de 2018

A opção para os motoristas que se dirigem a São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba é seguir pela rodovia Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga. A rodovia Oswaldo Cruz, acesso a Ubatuba, também chegou a ser interditada pela queda de barreiras, mas está liberada para o tráfego.