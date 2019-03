Rodovia dos Tamoios é liberada após 28 horas de interdição pelas chuvas

SOROCABA - O trecho de serra da Rodovia dos Tamoios, principal acesso ao Litoral Norte do Estado de São Paulo, foi liberada ao tráfego na madrugada desta terça-feira, 12, após 28 horas de interdição em razão das chuvas. Na madrugada de segunda foram registradas quedas de barreiras em três pontos da serra.

Conforme a Concessionária Tamoios, que administra a via, equipes de engenharia e geologia, que monitoram a estrada, definiram que a situação já é segura para tráfego. Depois de acumular mais de 100 mm nas últimas 24 horas, a chuva deu uma trégua na região.

A rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego, a Rio-Santos (SP-55), no entanto, continuava interditada na manhã desta terça, na altura do km 116, região de Caraguatatuba, em razão de uma grande erosão. O tráfego está sendo desviado no local. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou as obras de contenção do barranco.