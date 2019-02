Rodovia dos Tamoios é interditada nos dois sentidos por risco de queda de barreiras

SÃO PAULO e SOROCABA - Principal acesso ao litoral norte do Estado de São Paulo, a rodovia dos Tamoios foi interditada na manhã desta quarta-feira, 6, por causa do alto volume de chuvas e risco de queda de barreiras no trecho de serra.

A Concessionária Tamoios informa que equipes da empresa, com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, estabeleceram bloqueios no km 58, no sentido do litoral, e no km 81, em direção a São José dos Campos. Conforme a concessionária, o tráfego será liberado apenas quando as condições do tempo melhorarem.

Ainda de acordo com a companhia, nos três últimos dias houve um acumulado de 106 milímetros de chuva no trecho de serra da rodovia. O protocolo de segurança determina o fechamento da rodovia quando a precipitação atinge 100 mm ou mais no período de 72 horas.

ATENÇÃO: SERRA INTERDITADA devido alto volume de chuvas e risco de queda de barreiras. Os bloqueios acontecem no km 58 (sentido litoral) e km 81 (sentido SJC). >Rotas alternativas: Rodovia Osvaldo Cruz e Rodovia Mogi-Bertioga — Tamoios (@Tamoios099) 6 de fevereiro de 2019

ROTAS ALTERNATIVAS: Os motoristas estão sendo orientados a utilizarem outras rodovias de acesso à região, como a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e a Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga).

Em novembro do ano passado, a rodovia dos Tamoios foi interditada em razão de queda de barreiras. A via permaneceu bloqueada por quatro dias. A concessionária que administra a estrada realizou uma operação comboio para a passagem de caminhões que transportavam lixo das cidades do Litoral Norte para um aterro sanitário em Jambeiro.