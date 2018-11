Rodízio volta e capital tem lentidão abaixo da média

O rodízio de veículos voltou nesta quinta-feira, 12, à capital paulista e o trânsito às 8 horas era pouco abaixo da média para o horário. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), registrou 32 km de lentidão nas ruas da cidade, sendo que a média para o horário é de 40 km nos meses de julho. Com a volta do rodízio, carros com placas final 7 e 8 não podem circular no centro expandido da capital entre as 7 e 10 horas e entre as 17e 20 horas. O motorista que desrespeitar o rodízio terá de pagar R$ 85,12, além de receber quatro pontos no prontuário do motorista. O trânsito nesta manhã era complicado no sentido Castelo Branco da Marginal do Tietê por conta da queda da roda traseira de um caminhão, por volta das 7h15. O acidente interditou a faixa central da pista expressa, na altura da Ponte do Piqueri. Segundo a CET, às 8 horas o caminhão ainda não havia sido retirado, provocando um congestionamento de quase 9 km na marginal.