Rodízio de veículos é suspenso por causa de greve dos metroviários

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos nesta quarta-feira, 19, em função da greve dos metroviários. Assim, a circulação de carros está liberada no centro expandido das 21 horas desta quarta-feira até as 5 horas de quinta-feira, 20, independentemente do final das placas.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, ainda não há previsão se a suspensão do rodízio se estenderá pelos próximos dias. As decisões serão tomadas de acordo com o andamento da greve, conforme informou a assessoria.

Restrição de placas em dias normais

Desde 10 de maio, o rodízio noturno dos veículos de passeio teve o horário alterado, com a suspensão do funcionamento do rodízio para carros em seu horário tradicional: das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Confira, a seguir, o final da placa e os horários para os respectivos dias da semana:

Final 1 e 2 - das 21h de segunda-feira às 5h de terça

Final 3 e 4 - das 21h de terça-feira às 5h de quarta

Final 5 e 6 - das 21h de quarta-feira às 5h de quinta

Final 7 e 8 - das 21h de quinta-feira às 5h de sexta

Final 9 e 0 - das 21h de sexta-feira às 5h de sábado

Os caminhões seguem as regras do rodízio municipal tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final das placas.

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica infração de trânsito de nível médio, com multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.