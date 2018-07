Rock in Rio vai fechar 15 ruas da Barra, a partir do dia 23

O único meio de transporte viável é ônibus, frisam as autoridades e os organizadores do Rock in Rio. São 14 linhas que já passam pela Cidade do Rock e outras que serão desviadas. A maior parte do público terá de andar no mínimo 1,5 km até a entrada. Só os ônibus mais caros, com ar condicionado, deixarão os passageiros perto da entrada (a 250 metros).

A Avenida Salvador Allende, onde fica o terreno de 150 mil m² do Rock in Rio, ficará fechada entre a Avenida das Américas (a principal da Barra) e a Estrada dos Bandeirantes - inclusive para moradores. Rotas alternativas foram criadas.

Quem planeja ir de carro, estacionar em um shopping da Barra e de lá pegar táxi ou ônibus pode ter dificuldade. A quantidade de vagas será insuficiente e os táxis não poderão furar os bloqueios.

A melhor opção parece ser a compra antecipada do RioCard Rock in Rio (é possível adquiri-lo na rodoviária e nos aeroportos). Mais informações: www.fetranspor.com.br e www.rockinrio.com.br.

Estima-se que metade dos ingressos tenha sido comprada por turistas, brasileiros e estrangeiros, cujas reservas já lotam 90% da rede hoteleira. O Rock in Rio deve gerar US$ 400 milhões para a cidade. A escolha do mês de setembro pela prefeitura, e não janeiro das três edições anteriores, foi feita justamente pela aposta de que o festival traria investimentos à cidade em um mês fraco para o turismo.