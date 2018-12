Réveillon na Paulista terá Gal Costa, Jorge Ben Jor e shows de humor

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 14, a programação oficial da festa de réveillon da Avenida Paulista. Desta vez, as principais atrações musicais da noite são os cantores Gal Costa, Jorge Ben Jor, Péricles e Diogo Nogueira. A cerimônia será comandada pelo apresentador Paulo Bonfá.

Na edição passada, o evento atraiu 1,7 milhões de pessoas. O contrato de prestação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização da empresa contratada para o evento é de R$ 2,4 milhões.

A programação traz ainda a apresentação do grupo Rastapé, do músico Mestrinho e dos trios Virgulino e Sinhá Flor, que tocarão repertório em homenagem a Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Nos intervalos das apresentações musicais, a programação trará performances do grupo de comédia Risadaria.

O palco principal será instalado no mesmo local na edição passada, próximo à esquina da Rua da Consolação. Como já anunciado, pela primeira vez, os fogos de artifício utilizados na virada não terão ruído, em respeito à Lei Municipal 16.897/18, que proíbe fogos na capital. A queima de fogos tem duração prevista de 10 a 15 minutos. Os cantores Gal Costa e Jorge Ben Jor devem estar no palco entre as 23h30 e 1h30.

O local será monitorado em tempo real pela Polícia Militar em um posto especial. Segundo a Prefeitura, seguranças privadas e bombeiros civis também prestarão apoio. Para chegar à área de shows, será necessário passar por uma revista preventiva, que não permitirá a entrada de pessoas com garrafas, latas, fogos de artifício, armas e objetos cortantes.

Programação do réveillon em São Paulo:

17h40: Risadaria

- Humorista: Filipe Pontes

18h às 19h30 - Forró na Virada

- Rastapé

- Mestrinho

- Trio Virgulino

- Trio Sinhá Flor

19h30: Risadaria

Humoristas: Edegar Agostinho, Victor Sarro e Fabiano Cambota

20h30 às 22h30:

Shows dos cantores Péricles e Diogo Nogueira

22h30: Risadaria

Humoristas: Juliano Gaspar, Paulo Vieira e MC Maloka

23h30 às 01h30:

Apresentação dos cantores Jorge Ben Jor e Gal Costa

2h30 às 4h:

Apresentação da Escola de Samba do Terceiro Milênio