Réveillon na Paulista: Metrô funcionará durante a madrugada na virada

SÃO PAULO - Para atender o público que vai comemorar a chegada do ano-novo na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, o metrô funcionará ininterruptamente na virada do ano de 2019 para 2020.

Milhares de pessoas devem acompanhar a 23ª edição do réveillon na Paulista. Além da tradicional queima de fogos, a festa terá atrações musicais como as duplas Anavitória, Marcos e Belutti, a banda Chiclete com Banana e o cantor Lulu Santos, que comandará a contagem regressiva para o início de 2020.

Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (CMSP), as Estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon/Masp, da Linha 2-Verde, ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada do dia 1º de janeiro. Por estar mais próxima do local onde está montado o palco da festa, a Estação Consolação será fechada mais cedo no dia 31, às 16 horas, e reaberta às 4h40 do primeiro dia de 2020.

As demais paradas da Linha 2 funcionarão para embarque até as 2 horas. Depois desse horário, estarão abertas somente para desembarque.

Já na Linha 4-Amarela, segundo a concessionária ViaQuatro, as Estações Higienópolis-Mackenzie e Paulista ficarão abertas durante toda a madrugada. As outras paradas funcionarão até as 2 horas e, depois desse horário, somente para desembarque.

A Estação Paulista faz integração com a Estação Consolação, da Linha 2, que estará fechada a partir das 16 horas, mas os passageiros poderão usar os acessos da Linha 4 para embarcar e desembarcar.

As estações das Linhas 1-Azul, 3-Vermelha, 5-Lilás, funcionarão para embarque e desembarque até as 2 horas e, após esse horário, ficarão abertas apenas para desembarque. O mesmo esquema será implantado nas paradas do monotrilho (Linha 15-Prata), com exceção das Estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus, inauguradas neste mês de dezembro com horário de funcionamento das 10 horas às 16 horas.

O Metrô afirmou, em nota, que informará sobre as alterações programadas por meio de cartazes, mensagens sonoras nas estações, nos trens e através de publicações nas redes sociais da companhia.

CPTM

Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), as estações das Linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade funcionarão para embarque e desembarque até a 1 hora do dia 1º.

A partir da 1 hora, somente as Estações Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí, que fazem integração gratuita com o Metrô, estarão abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque.

Veja como será o funcionamento da rede metroferroviária no réveillon 2019/2020:

Linha 1-Azul, 3-Vermelha e 5-Lilás

As estações funcionam para embarque e desembarque até as 2h; depois, somente para desembarque.

Linha 2-Verde

Estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon/Masp funcionam durante toda a madrugada.

Estação Consolação fecha às 16h do dia 31 e reabre às 4h40 do dia 1º.

As outras estações funcionam para embarque e desembarque até as 2h; depois, somente para desembarque.

Linha 4-Amarela

Estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie funcionam durante toda a madrugada.

As outras estações funcionam para embarque e desembarque até as 2h; depois, somente para desembarque.

Linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

As estações da CPTM funcionam para embarque e desembarque até a 1h do dia 1º.

A partir da 1h do dia 1º, Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Pinheiros, Santo Amaro, Palmeiras-Barra Funda e Tamanduateí ficam abertas para a transferência dos usuários e para o desembarque.

Linha 15-Prata

Estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus ficam fechadas durante o réveillon.

As outras estações funcionam para embarque e desembarque até as 2h; depois, somente para desembarque.

