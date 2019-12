Réveillon: motorista enfrenta congestionamento no sistema Anchieta-Imigrantes neste domingo

SÃO PAULO - O motorista que segue para o litoral paulista para passar as festas de fim de ano enfrenta congestionamento neste domingo, 29.

Assim como nos dias anteriores, o tráfego está congestionado na Rodovia dos Imigrantes, no sentido da Baixada Paulista, entre o km 24 e 40. Pela Anchieta, o congestionamento vai do km 15 ao 31.

Vai curtir o Ano Novo na praia? Confira a programação das operações especiais para este feriado e não fique preso no trânsito! pic.twitter.com/h1wvljcF9L — Ecovias (@_ecovias) 26 de dezembro de 2019

Na Mogi-Bertioga já há lentidão entre o km 62 e 64, no sentido do litoral, em razão do excesso de veículos. No trecho de serra, o movimento segue intenso e com bastante neblina.

SP 098 Mogi-Bertioga: Tráfego já está lento entre o km 62 e 64 sentido Bertioga, devido ao excesso de veículos. No trecho de serra, tráfego intenso e bastante neblina. pic.twitter.com/DX9A83Bk5P — DER-SP (@_dersp) 29 de dezembro de 2019

SP 125 Oswaldo Cruz: ️ Trecho: Ubatuba / Taubaté: Tráfego intenso sentido Ubatuba. pic.twitter.com/VvYXKQQbJi — DER-SP (@_dersp) 29 de dezembro de 2019

O tráfego está tranquilo nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.