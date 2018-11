Responsável por obras em Congonhas é a Infraero, diz Zuanazzi

O presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi afirmou, em audição na Câmara dos Deputados realizada nesta quarta-feira, 25, que "em casos de manutenção das pistas, a responsabilidade é inteiramente do administrador aeroportuário, no caso, a Infraero". "A função da Anac nesses casos é fiscalizar o índice de atrito, que tem que ser acima de 0,5 (checar isso). A Infraero nos enviou esses índices, e no dia 29 de junho o índice médio de 0,59. No dia do acidente, esse índice era ainda maior", disse Zuanazzi. Sobre as ranhuras - chamadas de grooving o presidente da Anac disse que elas podem até diminuir esse índice de atrito, porque servem para escoar a água rápido em dias de chuva, mas "não para ajudar a frear".