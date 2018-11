Relembre outros acidentes no Campo de Marte

SÃO PAULO - Um avião caiu na tarde desta sexta-feira, 30 na avenida Santos Dumont, próximo ao aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. É a segunda queda de aeronave registrada no local neste ano.

29 de julho de 2018

Uma aeronave também de pequeno porte caiu no aeroporto. Uma pessoa morreu. Dos sete ocupantes do avião, quatro foram arremessados para fora e três tiveram de ser retirados das ferragens. O piloto não resistiu aos ferimentos. O avião partiu de Videira (SC), a aproximadamente 400 quilômetros de Florianópolis, e pertencia a uma empresa do setor de embalagens plásticas.

Em outros anos, o local também registrou acidentes graves.

19 de março de 2016

Em março de 2016, um avião monomotor caiu sobre um sobrado no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, deixando sete mortos e um ferido. O dono da aeronave era o empresário Roger Agnelli, de 56 anos, ex-presidente da mineradora Vale, que morreu no acidente.

Testemunhas relataram que a aeronave bateu no muro de uma casa vizinha antes de cair na garagem de uma casa e explodir, danificando sete carros.

4 de novembro de 2007

Em novembro de 2007, um avião Learjet caiu sobre três imóveis na Casa Verde, zona norte, após decolar do aeroporto de Campo de Marte. A aeronave ficou no ar por apenas 15 segundos. O acidente causou oito mortes – dois tripulantes e seis pessoas da mesma família, incluindo um bebê. O piloto foi apontado como o culpado pela queda. Ele fazia uma curva para a direita quando o avião caiu, mas deveria ter ido à esquerda.

Outros acidentes de avião no Brasil

29 de setembro de 2006

Um Boeing da Gol colidiu com um jato Legacy e desabou em um território indígena de Mato Grosso, a 692 quilômetros de Cuiabá. No total, 154 pessoas morreram nessa tragédia. Onze anos depois, pilotos do Legacy tiveram prisão decretada

17 de julho de 2007

Um avião da companhia TAM (hoje LaTam) colidiu com um galpão no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O acidente deixou 199 mortos.

1º de junho de 2009

Um avião da Air France partiu do Rio de Janeiro e caiu no meio do Oceano Atlântico, deixando 228 mortos, entre passageiros e tripulantes. Esse voo seguia em direção a Paris.