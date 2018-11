Relator da CPI do Apagão Aéreo se reúne hoje com comissão

O relator da CPI do Apagão Aéreo da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS) fará uma reunião informal da comissão, nesta quarta-feira, 18, às 17 horas, para uma primeira análise do acidente da noite da última terça-feira com o avião da TAM. A reunião deverá acontecer na sala da Infraero, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. "Não é uma reunião oficial. É um encontro informal, dos deputados da CPI que estão em São Paulo para podermos planejar as próximas duas semanas da comissão", afirmou Maia. Veja também: Lista das 186 vítimas do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? O local do acidente Os piores desastres aéreos do BrasilConheça o Airbus A320 Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe Para o relator é legítimo o pedido feito pelo deputado Raul Jungmann (PPS-PE), de convocar os principais responsáveis pelo setor aéreo para falar sobre o acidente com o vôo da TAM. "Mas não podemos ser precipitados nas análises sobre o acidente. Não sei se algum depoimento já na próxima semana poderá trazer informações", observou Maia. Segundo ele, a CPI da Câmara vai investigar o acidente e a sua relação com as obras no aeroporto de Congonhas.