Régis Bittencourt é liberada após acidente entre caminhões

A Rodovia Régis Bittencourt, no trecho de Miracatu, foi totalmente liberada às 10 horas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. As duas pistas ficaram totalmente interditadas por volta das 9h15, quando dois caminhões colidiram, na altura do km 368, no interior de São Paulo.O motorista da carreta que bateu na traseira do outro caminhão ficou levemente ferido e foi atendido no local. Devido à interdição da via, um congestionamento de cerca de cinco quilômetros se formou, atrapalhando a viagem dos motoristas.